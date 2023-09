Asteriscos: Roberto Sosa Pichardo, Xóchitl Gálvez y Mauricio Kuri

PROMESAS DE CAMPAÑA DE ROBERTO SOSA

En 23 meses de gestión, el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, ha cumplido 10 de las 46 promesas que hizo en campaña a los ciudadanos de su municipio y que nosotros tenemos registro en amqueretaro.com y sonperfiles.com. El edil tiene 12 promesas en proceso; esto significa que, si las cumple este año, tendrá cerca de nueve meses para concluir las 36 restantes. Entre ellas figuran crear dos nuevos megaparques ecológicos, convertir las casas de salud en clínicas e implementar tecnología para la separación de basura en el relleno sanitario.

VELAN POR UNIDAD

En Querétaro, panistas y priistas coinciden en que el respaldo de las dirigencias de los partidos a Xóchitl Gálvez es una muestra de solidez y no de traición ni de simulación, pese a que no se concluyó el proceso interno. Pese a que a nivel local blanquiazules y tricolores no logran encontrar la fórmula para una posible alianza homogénea, al menos a nivel federal mantienen la línea del discurso para no generar la más mínima fisura y priorizar la unidad del proyecto del Frente Amplio por México.

‘CAPITÁN’ PANISTA

Para el diputado federal del PAN, Felipe Fernando Macías, el gobernador Mauricio Kuri es el “capitán del equipo” y será el mandatario, “como primer panista del estado”, quien definirá quiénes serán los candidatos para las próximas elecciones locales. Sin profundizar sobre el proceso interno del PAN, el legislador federal aseguró que los panistas respetarán la decisión que se tome y mantendrán la unidad del partido. Veremos.

