El mejor tenis del mundo: Iván Torres

Iván Torres/Rotaciones

El US open es el último gran torneo del año en cuanto al prestigio e importancia que le da ATP, la asociación de tenistas profesionales y por supuesto el nivel que ahí se plasma en cada partido. Es la última oportunidad de ver en este 2023 a lo más granado del tenis mundial. Sólo un mexicano ha logrado llegar a una final en dobles en este torneo, en 1977, Raúl Ramírez junto a su eterno compañero, el estadounidense Brian Gottfried, obtuvieron el subcampeonato, cayeron ante la pareja sudafricana Bob Hewitt y Fred McMillan. Para Raúl fue una época dorada porque junto a Brian llegaron a ser número uno del mundo en dobles de la ATP. Fueron tres veces campeones de un grand slam, dicho sea de paso; lo hicieron dos veces en Roland Garros y una vez en Wimbledon.

Raúl por su cuenta, llegó a disputar cuartos de final del abierto de Nueva York (la ciudad que nunca duerme) en 1978 y fue 4to. Lugar en el ranking de la ATP. Ahora que este prestigiado torneo está en marcha desde el pasado lunes, se puede ver lo complicado que es llegar a ese nivel de tenis. Si bien ya no están jugando tenistas como Roger Federer o Rafael Nadal, sí está la expectativa de ver al español Carlos Alcaraz o al serbio Novak Djokovic y a otros tantos como el noruego Casper Ruud, el francés Gael Monfils, el italiano Mateo Berrettini, el alemán Alexander Zverev y el ruso Daniil Medvedev.

Las damas como Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Elena Ribakina, no se quedan atrás en la forma y su espectacular estilo de juego. A ambas ramas se les paga igual, para el ganador y la ganadora, se da una bolsa de 3.0 millones de dólares, entiendo que es el único torneo de los cuatro grand slams que no hace distinción en ese aspecto. Habrá que estar muy pendiente de lo que haga el mexicano Santiago González, también participa en dobles con su ya eterno compañero el francés Edoard Roger Vasselin, ellos están rankeados como número 7 del mundo y aunque no son los grandes favoritos, su posición no es mala para que pudieran llegar muy lejos en el torneo, esto trae a colación hablar de un queretano que va por muy buen camino, se llama Luciano Alcocer y tiene muchas condiciones para llegar a ser uno de los mejores del país.

Ahora está en una universidad de Estados Unidos preparándose para más adelante dar de qué hablar, ya fue jugador Copa Davis. Esperar el proceso será importante, enhorabuena para él y a su familia.