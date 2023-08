Una trayectoria gratificante en COBAQ. 27 años de transformación: Odón G. Moreno

Ing. Odón G. Moreno Alcántara/COBAQ

Era el año de 1996 cuando el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) contaba con 13 planteles; de los hoy 61. En aquel entonces justamente hace 27 años inicié mi trayectoria como trabajador de esta institución educativa; me desempeñaba como administrador del centro de cómputo y posteriormente como docente en el plantel 10 San Juan del Río, espacio donde los estudiantes realizaban sus primeros ejercicios con prácticas informáticas, era el auge tecnológico en medio de una evolución vertiginosa en la que el Colegio visualizó asertivamente como una propuesta innovadora de formación educativa para el trabajo.

En 1998 continué mis labores en el departamento de estadística; así, al paso de 13 años recorrí infinidad de aulas y planteles; cada uno dejándome un sinfín de aprendizajes; desde entonces, comprendí la importancia de hacer un buen registro académico y la relevancia que tiene la estadística educativa para contribuir a los planes no sólo a corto o mediano plazo, sino planes estratégicos que se centran en la mejora de los procesos educativos y ofrecen una educación integral para los jóvenes de nuestro estado, como hoy en día sucede en nuestra institución.

En el año 2012 asumí el cargo de jefe del departamento de Registro y Control Escolar, área en la que continuo y la cual ocupa un papel primordial en las actividades que desempeña la institución educativa ya que la información que brinda permite organizar sistemáticamente a las demás áreas en sus propias actividades para el trabajo diario y desempeño eficiente del colegio. En este departamento estratégico generamos la información relacionada con el desempeño escolar de los estudiantes, así como su documentación oficial. Del mismo modo, se proporcionan datos indispensables para la toma de decisiones en la planeación de nuevos proyectos institucionales y se focalizan los principales indicadores educativos de calidad para fortalecer la permanencia escolar y elevar la aprobación y la eficiencia terminal; en este contexto, es gratificante saber que el trabajo administrativo, incide en los aprendizajes de los estudiantes; ello, el engranaje perfecto que representan estudiantes, docentes, personal de apoyo, directivos, padres de familia y cada uno de quienes colaboramos en esta institución de educación media superior en la entidad; por ello, es un orgullo pertenecer al COBAQ.

Sin duda, el COBAQ es un importante referente de cambio social e impulsor del desarrollo en Querétaro; desde mi perspectiva al interior de la Dirección Académica a la cual pertenezco, he sido testigo de la capacidad que poseen sus trabajadores en la planeación, organización, dirección, gestión, control… y demás tareas del proceso educativo en razón de las políticas públicas que contribuyen a llevar la educación y a nuestro estado al siguiente nivel; por ello, me siento satisfecho con el desempeño personal que me permite mejorar y crecer profesionalmente, además del quehacer colaborativo que suma al desarrollo educativo de los estudiantes y hace del Colegio el mejor bachillerato de Querétaro.

Así el COBAQ, en el liderazgo de nuestro Director General, León Enrique Bolaño Mendoza, nos permite ser auténticos, donde se impulsa la calidad educativa en medio de un ambiente laboral propositivo, con canales de comunicación abiertos, equipo de trabajo empático, oportunidad de crecimiento y reconocimiento a cada uno de los que conformamos esta extraordinaria institución; por ello, agradezco a Dios y a la vida la oportunidad de haber coincidido con cada uno de los que forman parte de esta gran familia laboral que, en la suma de esfuerzos, transformamos las vidas de miles de jóvenes para que accedan a un mejor futuro… por siempre: Orgullo COBAQ.