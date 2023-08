¿Nos la creemos?: El Gallo 12

El Gallo 12/Con espolones de gallo

Ayer fue uno de esos días en que todo se ve brillante, con una sonrisa dibujada en el rostro y con la satisfacción de que nuestro equipo haya ganado, sobre todo de visitante.

Fue un partido más complicado de lo que parece, en el primer tiempo prácticamente no se jugó al ras de pasto, ambos equipos se dedicaron a mandar pelotazos al frente brincándose las líneas. En el cuadro inicial, vimos que inició López (7) como un “medio de contención engañoso” porque se desprende para ir a apoyar el ataque, quizá le falta un poco más de retención de bola y distribuir mejor el juego, sin embargo, sentimos que va por el camino adecuado.

Quien nos sigue sorprendiendo gratamente es Sandoval (13) dada su versatilidad, haciéndolo bien, donde lo pongan, tuvo que entrar al 10´ a la lateral izquierda en sustitución de Perlaza (24) que debido al mal estado del campo se le atoró una pierna y le terminó lesionada, esperemos no sea de gravedad, porque dolorosa sí lo fue, así nos los constataron sus lágrimas.

Los demás cambios, no los vimos del todo acertados, porque hubo momentos que se le descompuso el parado el equipo, no entendimos el movimiento de Sierra (23) por Gómez (12) quien no se vio tan dinámico como en anteriores encuentros, pero cumplió; la sustitución de Sanvezzo (17) ya es de libreto; quién sigue dando todo de sí es Barrera (8) pero vemos que ya las piernas le dan sólo para un tiempo y sacarlo hasta el 72´ es darle ventaja al rival, entendemos de su jerarquía, pero…; Montecinos (10) sigue sin convencer, no sabemos bien a bien si es porque lo acomodan mal en la cancha o definitivamente no entiende el sistema de Mauro.

Queremos puntualizar las monumentales fallas de goles prácticamente hechos, Sanvenzzo (17), un zurdacito; Barrera (8) solo frente al portero; Gómez (12) se la “escondió” el defensa y se “hizo bolas”; y Montecinos (10) increíble, sin comentarios. Esto es preocupante decimos, pero en su descargo nos dicen, que se están generando muchas oportunidades de gol y eso cuenta… sí, pero no en el marcador.