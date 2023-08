Los Caminantes Nocturnos: Gonzalo Flores

Gonzalo Flores/Infrasónico

Era el jueves por la tarde. Mientras esperaba una llamada, decidí sentarme en una banca del Jardín Guerrero, justo a un costado del escenario del recién concluido festival Querétaro Experimental.

De mis audífonos se desprendían las notas de la canción ‘Redrum’ de los bielorrusos Dlina Volny (que a propósito se presentan el próximo 8 de septiembre en Querétaro, en La Glotonería, como acto abridor de Lebanon Hanover), cuando dos jóvenes se me acercaron y uno de ellos comenzó a hablarme.

Bajé el volumen de los auriculares para escucharlo. “Tengo una banda y espero nos puedas escuchar y seguirnos”, dijo, mientras me entregaba un flyer con un código QR y el logo del grupo. Chocó puños y se fue con su compañero.

Como no me dijo el nombre de la banda, de inmediato escaneé el código y me direccionó al link con todas las redes disponibles con su música. Ellos son Los Caminantes Nocturnos (L.C.N), un nuevo proyecto nacido en Querétaro hace un par de años.

Ingresé a su cuenta de Spotify y encontré seis canciones disponibles, las cuales me parecieron interesantes, así como el tiempo que se toman para salir a las calles para difundir su música.

Son dos jóvenes con talento que buscan abrirse paso en la escena alternativa e independiente, que se describen como “dos morros haciendo música rara”.

Fuera del mainstream, las nuevas generaciones saben aprovechar todas las formas para dar a conocer su música, que no se apenan por salir a saludar a personas desconocidas para invitarles a escucharlos.

Bien por ellos. Si les gusta el rock alternativo, vale la pena darles la oportunidad.

Por otro lado, la banda originaria de la Ciudad de México, Gran Fuzz, comenzó su gira por el interior del país e incluyó a Querétaro en ella.

Aunque el lugar está por confirmarse en sus redes sociales, será el 1 de septiembre cuando el dúo de stoner rock llegue a tierras queretanas, día en el que lanzarán su cuarto sencillo titulado “No fronteras”.

Gran Fuzz cuenta con año y medio de trayectoria, quienes han presentado su potente proyecto de guitarra, batería y voz, en festivales como House of Vans e Indie Rocks, entre otros. Se trata de otra nueva propuesta dentro del rock mexicano, a la que vale la pena escuchar.