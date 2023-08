Será Claudia: Fernando Islas

Fernando Islas

La recta final del famoso “Corcholata Tour” ya es una realidad, la definición de quien va encabezar la continuidad de la cuarta transformación está próxima a definirse de manera formal, aunque en la militancia y en las encuestas parece irreversible el triunfo de la Dra. Claudia Sheinbaum, no es para menos, su incondicionalidad al proyecto de nación y al presidente es algo incuestionable, su formación académica de reconocimiento internacional ha sido plenamente aplicada en la estrategia para fomentar el desarrollo de la Ciudad de México en todos los aspectos posibles, su lealtad al movimiento es reconocida por propios y extraños y sus simpatías han ido en franco crecimiento gracias a la gran cantidad de asambleas informativas que tuvo durante las últimas semanas, donde demostró que tiene conocimiento pleno de las demandas de cada uno de los lugares que visitó.

Por su parte la estrategia de Marcelo por repuntar en el plano nacional fue poco fructífera, el ex canciller necesitaba con urgencia volver a los primeros planos de los medios y fue a través de un amague como quiso posicionarse en este cierre de asambleas, por cierto fue el que menos encuentros informativos realizó. El rumor es que Dante Delgado y Movimiento Ciudadano ya le tienen su espacio garantizado, aunque si lo pensamos fríamente MC no puede ofrecerle nada a Ebrard, más que la candidatura a la presidencia, misma que no pasaría de lo testimonial, porque como él mismo lo dijo, “el pueblo está con Morena”.

6 de septiembre, fecha trascendental para el proceso de 2024 y para la historia de México, ya que ese día se estaría garantizando prácticamente que nuestro país tendrá por vez primera una presidenta, académica , científica y de izquierda , emanada de las luchas por las causas más justas y dignas. Tiempo al tiempo, mientras tanto tomemos asiento y veamos como se van dando las batallas en la siempre álgida arena política.