La casa de los famosos: Yamile David

Lo hayamos visto o no, todos escuchamos hablar del reality show que se convirtió en el programa más visto de los domingos en México.

18 millones de personas votaron por Wendy Guevara. Chica trans, con una historia de vida muy duras, pero con una actitud y carisma que muchos quisieran tener, incluidos los políticos. Dos meses bastaron para que todo México la conociera y se hablara de ella todos los días.

Es sorprendente que los medios de comunicación tuvieran la apertura a la diversidad al incluir a diversos perfiles. Pareciera que la lucha por la igualdad y derechos se va abriendo camino poco a poco, en una sociedad que pide a gritos respeto e inclusión.

El mundo está cambiando, nos guste o no. Hoy debemos adaptarnos a diferentes mentalidades, estilos de vida, preferencias, formas de trabajar, de relacionarnos.

Me parece fundamental que hoy más que nunca reforcemos los valores y criterios para educar y reeducarnos y aprender a convivir con respeto, empatía y amabilidad.

Al ver la alta participación de la gente en este programa, muchos pensamos en el tema político. Valdría la pena analizar más a fondo el impacto de estos programas y del por qué la gente conecta con ellos, caso opuesto a los perfiles de candidatas y candidatos que no terminan por “cuajar” por convencer. La gente no se identifica con ellos, no ven representados sus intereses.

El tema da mucho a reflexionar, el haber visto o no el programa, no te hace más inteligente ni mejor persona. Un reality no es un programa educativo, es entretenimiento y cada quién decide entretenerse como mejor le convenga, porque si hablamos de contenidos vacíos, podemos hacer mención de millones que son vistos a diario a través de redes sociales.

En específico, de este programa celebro la inclusión y la diversidad. Contenidos hay muchos, para todos.

Dejemos la soberbia de lado y enfoquémonos en cómo construir un país más justo, más amable, más próspero y seguro.