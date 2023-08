Las Ganancias de la Leagues Cup: El Gallo 12

El Gallo 12/Con espolones de gallo

Parece que nos podemos ilusionar, con un plantel modesto, se ve un equipo muy compacto. Consideramos que aparte del respeto que se ganaron en los Estados Unidos también se adquirió un estilo de juego y la unión entre los jugadores. La gran mayoría pelea los balones a muerte, es un esfuerzo muy parejo. No queremos “echar las campanas al vuelo”, pero sentimos que en este torneo nos darán satisfacciones, ojalá y se mantenga la inercia que traen y no se apaguen.

El partido del pasado domingo, fue un encuentro bastante entretenido, los dos conjuntos tuvieron aproximaciones de gol, no en exceso, pero suficientes para emocionar a la tribuna. Nos sigue sorprendiendo gratamente el queretano Jaime Gómez (12), está en plan grande y se ha convertido en un gran jugador multifuncional, jugó excelente por la banda izquierda, acarreando la pelota para surtir con centros a los delanteros, después por una lesión inesperada de Mendoza (2) tuvo que cubrir la lateral derecha y lo hizo sobradamente bien.

Nos agradaron los enroques que hizo Gerk (ya pronúncienlo bien), porque en esta ocasión no descompuso el parado del cuadro, fueron sustituciones sobrias y se realizaron en el momento adecuado y donde se necesitaban, el hecho de que sean permitidos cinco cambios, no quiere de decir que sean obligatorios. Por la lesión ya señalada entró López (7) para cubrir a Gómez (12) que bajó a la lateral derecha, el primero, se vio un poco “desencanchado”, pero se ajustó sacando a Sierra (23) por Sandoval (13) quién pasó a hacer un excelente trabajo por la parcela izquierda y Rodrigo se colocó como un medio de contención flotante que subía para apoyar la ofensiva, nos gustó el movimiento. En la última permuta, sacó a Sanvezzo (17) y entró Montesinos (10) que lamentablemente no dio el “do de pecho” que se esperaba de él, sin embargo, el intento fue bueno.

Esperamos mantengan la mística y nos regalen 3 unidades en Aguascalientes. Directiva, pongan de su parte y páguenles a tiempo, $e lo han ganado… también en la League Cup.