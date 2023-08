Asteriscos: Chatarreros, Xóchitl Gálvez y ‘bloques de competitividad’

CHATARREROS

Trabajadores y dueños de recicladoras salieron a manifestarse por las principales avenidas de la capital queretana. Colapsaron la movilidad durante muchas horas para exigir la reapertura de sus negocios, luego de que más de 70 ‘chatarreras’ fueron clausuradas o suspendidas por investigaciones judiciales. Lo cierto es que, pese a que se dijeron “chatarreros y no rateros”, hay muchas anomalías en sus establecimientos, desde la falta de permisos hasta irregularidades en sus procedimientos. Las cosas como son.

¿MEJOR OPCIÓN?

La diputada y presidenta de la mesa directiva, Graciela Juárez, les pidió a los simpatizantes de la oposición analizar bien a quién apoyarán para el siguiente proceso interno del Frente Amplio, pues, a su parecer, Beatriz Paredes es una mejor opción que Xóchitl Gálvez, ya que la priista posee más trayectoria y ayudaría a “darle un mejor rumbo a nuestro país”. Con la salida de Santiago Creel, todo quedará entre las dos mujeres aspirantes para definir a la candidata presidencial.

BLOQUES DE PARIDAD

La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Grisel Muñiz, defendió la creación de los ‘bloques de competitividad’ electoral que garantizarán que las mujeres candidatas tengan oportunidades reales de ganar una elección y que no queden relegadas a ocupar candidaturas donde seguramente perderán. Quienes critican este sistema argumentan que no ofrece paridad, pues no da prioridad a las mujeres en las mejores candidaturas. El debate sigue vigente.