ACT Lab: Un espacio nómada

Piedad Martínez García

El ACT Lab es un laboratorio de investigación, creación y experimentación en arte, ciencia y tecnología del Tec de Monterrey campus Querétaro que podría concebirse como un espacio sin lugar o como un lugar sin espacio definido, es decir, se aloja en un aula, pero su existencia no está sujeta a un edificio. El ACT Lab es también una entidad nómada que se va desplazando a aquellos lugares que puedan proveer las condiciones necesarias para su ocupación temporal. En este sentido, el Lab trabajará con el territorio, con las condiciones naturales y con el contexto en su totalidad: social, cultural, histórico, etcétera. Así, de manera conjunta, el equipo del Lab y la comunidad que lo aloja implementarán estrategias de coexistencia y solución de problemáticas propias, desde las posibilidades que ofrece el pensamiento artístico en relación con la ciencia, la tecnología y los saberes y prácticas de las personas que habitan esos territorios.

Llegar a esta concepción de la entidad del Lab no fue gratuito, la idea se forma a partir de dos experiencias recientes a través de dos cursos de actualización en la disciplina: ‘Launching artistic research into the public realm’, impartido por Frances Whitehead, y Medellín: Laboratorio vivo, impartido por el equipo de URBAM de la Universidad EAFIT en Medellín, Colombia. El resultado: la implementación de estrategias que hacen visible lo invisible y desde la reflexión crítica, participar en los procesos de transformación de los lugares y sus comunidades.

