Cradle of Filth y The Warning: Gonzalo Flores

Gonzalo Flores/Infrasónico

Una interesante visita a Querétaro que se aproxima y de la que no se ha hablado mucho, es la legendaria banda británica, Cradle of Filth.

El compositor Dani Filth y compañía se embarcan en el mes de septiembre en una gira en México, que incluye seis fechas. Por primera vez, Querétaro es considerado para recibir a esta agrupación con más de tres décadas de existencia y que cuenta con 15 álbumes de estudio.

Así, el sexteto ofrecerá un intenso repertorio en el que incluirán sus temas clásicos como “Nymphetamine”, “Her Ghost in the Fog” y “From the Cradle to Enslave”, además de algunos temas de su último disco ‘Existence Is Futile’, lanzado en 2021.

Este año, la banda lanzó “Trouble and Their Double Lives”, una compilación de canciones en vivo que se grabaron en conciertos realizados entre 2014 y 2019, en Estados Unidos, Europa y Australia.

Su concierto en tierras queretanas, en el que estarán acompañados por la banda californiana 8Kalacas, está programado para el 24 de septiembre y con él, se abre una nueva sede, el Centro de Negocios de la UAQ, en Juriquilla, que se espera, tenga éxito para albergar futuros conciertos.

Otro anuncio que se hizo recientemente, es la vista de The Warning a Querétaro. Por primera vez, las hermanas Villarreal, Daniela, Paulina y Alejandra, se encontrarán con el público queretano y lo harán en un momento importante de su carrera, dando continuidad al exitoso ‘Error World Tour 2023’.

Luego de abrir los conciertos de Foo Fighters y Muse en el Foro Sol, así como una extensa gira en Estados Unidos y Europa, The Warning es una de las bandas más prometedoras del rock y metal mexicano.

Ellas, originarias de Monterrey, han puesto el nombre de México en alto con un potente sonido y han ganado adeptos de todas las partes del mundo.

Con tres álbumes y dos EP’s en su joven trayectoria, ya era hora de que se embarcaran en una gira en México, la cual incluirá seis fechas.

En Querétaro se presentarán en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez el 8 de diciembre, y los boletos ya están a la venta.

Tanto Cradle of Filth como The Warning son dos conciertos imperdibles para los melómanos queretanos.