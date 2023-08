Operación Cicatriz: Kike Mireles

Kike Mireles

33 levantaron la mano para representar al frente amplio opositor, solo lograron entrar 13 a la primera etapa, la misión era clara: recolectar 150 mil firmas pero con un pequeño detalle, repartidas en al menos 17 estados, y con topes estatales. Esto es clave para entender el porqué hoy hay solo 4 contendientes.

7 juntaron las firmas, pero no cumplieron los demás requisitos, la molestia y el enojo no se ha hecho esperar, pero ojo, las reglas las sabían desde el principio, curiosamente los reclamos vienen de 5 perfiles políticos y los 3 ciudadanos han acatado el resultado, insisto, todos sabían a qué jugaban y cómo se iba a jugar.

Los berrinches han ido desde amagar con apoyar una posible candidatura independiente ultraconservadora, hasta renunciar a sus partidos, incluso, con retirarse del frente amplio, esto lejos de sumar divide, y el horno no está Roa bollos, pues las heridas pueden ser tan grandes, que después puedan no sanar, vean nada más lo que está pasando en el proceso 4T, donde difícilmente podrá existir cicatriz que no se abra de nuevo.

El frente tiene de frente su mayor reto, comenzar a sanar antes de que las heridas desangren los esfuerzos por impulsar el primero gobierno de coalición con la sociedad civil de la historia.

Ahora si se viene lo bueno, se viene la operación cicatriz.