Sorprendió a tirios y troyanos: El Gallo 12

El Gallo 12/Con espolones de gallo

Todavía no se puede creer, nuestro equipo calificó a octavos, a eliminación directa, es decir, ahora hay 16 escuadras que generan con sus enfrentamientos ocho partidos, de ahí viene lo de “octavos”, curiosamente del lado este, solamente nuestros Gallos quedaron representando a la Liga MX después de derrotar a los Pumas. Sin echar campanas al vuelo, entendamos que hay situaciones para reflexionar, la derrota que le propinamos al “hermano mayor” mucho tuvo que ver la ineficacia tijuanense para no anotar y nos les colamos.

El partido contra la UNAM fue bien planteado por Gerk (que no Guerk) esperando el rival para agarrarlo en un contra golpe, clavar un gol y defenderlo hasta con los dientes y como si fuera “script de película” así se dio. Mucho le tenemos que agradecer al centrocampista Salvio que salió en su “mala noche”, falló todo, incluso un penal; que sin quitarle el mérito a Tapia (35), quién lo detuvo, esto hizo que se convirtiera en el “héroe de la película”, además de tener otras buenas intervenciones para no permitir ningún gol.

La estrategia de Mauro funcionó y vimos como fue haciendo cambios lógicos y a tiempo, en López (7) por García (22) y en Montecinos (10) por Sandoval (13), que por cierto, al chileno, lo puso por el lado derecho y se vio mejor que por la banda izquierda. Pero, al 81’ se “volvió loco” y otra vez vinieron cambios ilógicos que nos pusieron los pelos de punta, volvemos a “llevar la burra al trigo”, ¿qué hace Torres (9) en el equipo? Por más que intentamos entenderlo, no podemos, y entró por Sanvezzo (17), si éste estaba cansado, ahí tienes a Ayón (26); y el otro cambio que nunca entendemos, Gómez (12) por Barrera (8), a éste último le están costando ya los segundos tiempos, ¿por qué no darle sólo 45 minutos a tope?

Bueno, no queremos amargar la fiesta, vamos a seguir disfrutando. Al momento de leer estas líneas ya se sabrá si seguimos avanzando o no, ojalá y se haya ganado y que continúen adelante para que algo les paguen… no importa que sean “devaluados dólares”.