Michelle Maciel, la entrevista: Gonzalo Flores

Gonzalo Flores/Infrasónico

Michelle Maciel está del otro lado de la línea. Nos cuenta que unos años antes de su despegue artístico, llegó un amigo a su casa en Sonora y tomaron la decisión de venirse a vivir a Querétaro.

Quería experimentar la vida de artista, por lo que tocó en una plaza del Centro con su guitarra, así como en un bar. “Había no más de 20 personas y yo estaba super feliz, ya tenía mi proyecto y dos o tres canciones. Quería vivir esa experiencia”, platica.

Pero no duró mucho. La realidad es que la vida de artista no sería tan sencilla y luego de dos semanas, decidió regresar a su ciudad natal.

Su participación dentro del Festival Pulso 2023, el 7 de octubre, en el Autódromo del Ecocentro de Querétaro, es la oportunidad para hablar con el cantautor sonorense que cuenta con una prometedora carrera dentro del regional urbano y los corridos tumbados.

Tiene 25 años, dos de ellos dentro de la industria musical. Corto tiempo, pero con gran impulso. Acumula más de cinco millones de oyentes mensuales en Spotify, mientras que sus videos y canciones han sido reproducidos más de 15 millones de veces.

Michelle asegura que los corridos tumbados no son una moda pasajera. Llegaron para quedarse y afirma que es la aportación de México para el mundo a la cultura musical.

“Veo todo esto como una oportunidad para hacer visible a México a nivel mundial. Esto se vio con Peso Pluma y su canción ‘Ella baila sola’, que hizo que artistas como Bad Bunny o Drake voltearan a ver a México. Vivimos mucho tiempo tratando de hacer reggaetón, usando palabras que no eran nuestras y nunca superamos a los artistas que lo originaron, pero con este movimiento tumbado nos ponemos la camiseta de México, utilizamos nuestra propia jerga, decir quién eres y sentirte orgullosa de eso, además de que el movimiento se escucha a nivel mundial”.

No son necesarias las comparaciones con Peso Pluma, su predecesor en el género alterado, aunque sabe que siempre van a existir.

“Me gustaría que cambiaran las comparaciones y les dieran un giro por el que los mexicanos se unen en el movimiento, ¿Por qué tiene que ser uno contra otro? Quiero lograr que en vez de que nos comparen nos vean como si unimos fuerzas porque cada uno tiene su magia y claro que me gustaría encabezar este movimiento, pero no se trata de competencias”.

Así, Michelle Maciel espera con emoción su primer encuentro en gran formato con sus seguidores queretanos.