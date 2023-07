Asteriscos: talento local, diputados locales y Club Querétaro

TRADICIONAL FESTIVAL

El Certamen de la Canción Queretana es un evento que por varios años se celebró en la capital con la finalidad de promover el talento local; después de otros tantos años sin poder organizarse, sí se pudo en este 2023 gracias a la participación de la Secretaría Municipal de Cultura. El Festival fue un éxito con más de 100 cantautores inscritos y un lleno total en la gran final que se celebró ayer en el Teatro de la Ciudad; deseamos que la Secretaría de Cultura estatal se sume a estos eventos y no pierda el rumbo de los festivales tradicionales de la entidad.

REVÉS MORENISTA

La Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena determinó que el procedimiento de sanción para los diputados locales de su partido que votaron a favor de la deuda pública es improcedente. Después de analizar los argumentos de la parte quejosa de la 4T, se encontró similitud con un caso resuelto por el Tribunal Electoral en el 2020, por lo que, en un ejercicio de jurisprudencia, la Comisión de Morena desechó la posibilidad de sancionar a los legisladores queretanos. Varios no están de acuerdo y ya se ve la división interna.

CALIENTE

Las malas noticias en el Club Querétaro no paran de llegar. Después de la vergonzosa derrota en su debut en la Leagues Cup, trascendió que la directiva no ha llegado a un acuerdo con el arquero uruguayo Washington Aguerre, por lo que el jugador iniciará una demanda en contra del club para liberar su contrato y obtener los seis meses de sueldo que le adeudan. Grupo Caliente, dueños de los Gallos Blancos, no dejan de sorprender con el pésimo manejo que tienen del equipo.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor