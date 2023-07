De stoner rock, metal y rock alternativo: Gonzalo Flores

Gonzalo Flores/Infrasónico

De la improvisación también pueden surgir nuevas bandas. Así sucedió con Demons my Friends, agrupación con sede en Austin, Texas, que se abre paso dentro del género stoner rock/doom metal.

La banda es un trío conformado por Lu Salinas (bajo y voz), Tarro Martínez (batería) y Pablo Anton (guitarra y voz), quienes también son miembros de las agrupaciones Fellowcraft de Estados Unidos y QBO de México.

Fue durante una sesión de grabación improvisada en el SXSW Festival 2022, donde se originó este proyecto. En él, los integrantes exploran sus más profundas inquietudes para aprender a lidiar con sus demonios internos y convertirlos en sus amigos.

Una propuesta que ha decidido dejar las salas de ensayo para mostrarse en directo, y Querétaro ya fue testigo de su potencia la noche del pasado jueves, en La Glotonería.

Buena oportunidad para disfrutar en directo su más reciente sencillo “Make them pay”, así como sus otros temas “Wey are The resistance” y “Bring the Night”, así como un nuevo sencillo, “Ghosts of you”, que oficialmente verá la luz el próximo 10 de agosto.

Concierto que contó con la participación de la bandas Espina y Codex Fénix, interesantes exponentes del género metal en el país.

La banda queretana Espina, han vuelto a los escenarios para ofrecer su potente descarga de metal, dentro de su gira Cobra Tour 2023, mismo que los llevará a Costa Rica en septiembre y octubre de este año.

Pedro Espinosa, Tony Cortés, Daniel Valencia y Julio Reséndiz, son quienes actualmente integran esta agrupación fundada en 2007, que se ha ganado un lugar en la escena metalera mexicana, pero lo mejor, es que todavía tienen mucho por ofrecer.

En la cartelera de esta semana, en la Sala Arpa, este viernes 28 de julio, se presenta Odisseo. Luego de conquistar la segunda edición del Festival City, a finales de mayo, el público queretano tiene una nueva oportunidad de disfrutar un set completo de esta agrupación mexiquense, que se ha ganado a pulso su lugar en el rock alternativo del país como uno de los mejores exponentes de la actualidad.

Con 12 años de trayectoria, cuatro álbumes de estudio, el lanzamiento de un nuevo sencillo “Llama Gemela” en febrero de este año y el anuncio de dos fechas agotadas en el Teatro Metropolitán de la Ciudad de México el 18 y 19 de agosto, su concierto en Sala Arpa será un encuentro íntimo con sus seguidores en la capital queretana.