¿A cuantos pasos estamos de Dinamarca?: Roberto Mendoza

Roberto Mendoza

Apenas el 20 de junio el presidente volvió a decir que el sistema de salud mexicano será como el de Dinamarca. El propio gobierno en su página web: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202301/023, asegura “A eso nos referimos cuando hablamos de Dinamarca en la transformación del sistema de salud de nuestro país, a un sistema 100% público…hoy se brinda atención médica y medicamentos gratuitos a 25.7 millones de personas sin seguridad social en 330 hospitales y 10 unidades de especialidades médicas en 24 estados… Con diálogo, trabajo en equipo y voluntad política lograremos el sueño planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador: garantizar el derecho humano a la salud.”

Aquí en Querétaro, en abril, el señor Benito tuvo la mala suerte de caerse exactamente afuera de la reja del ISSSTE, a pesar de que se dio un fuerte golpe en la cabeza, los médicos, que estaban a unos pasos, no quisieran atenderlo de emergencia, su hija tuvo que subirlo a su auto y trasladarlo al área de urgencias, porque nadie quiso mover una camilla, como no hay un neurólogo especialista y en esta institución, a pesar de ser lunes, aparentemente tampoco hay médicos de experiencia sino sólo residentes, le recetaron paracetamol y eso fue todo. Así empezó el calvario de don Benito a quien la caída le causó diversos coágulos en el cerebro que no fueron detectados por el personal del hospital, sino hasta meses después por una especialista.

Don Benito fue internado y operado con éxito, pero en la rehabilitación se volvió a caer, se volvió a lastimar, volvió a tener hemorragias y otra vez no había en el hospital general del ISSSTE Querétaro, un especialista, el que había les dijeron, renunció, su hija se puso como tarea ingresarlo al Hospital General de Querétaro, sola y casi sin ayuda, lo logró, ahí hay seis neurólogos, camas, atención… ¿Por qué? Porque las consultas, operaciones y el instrumental se pagan. Cada quien paga dependiendo de su nivel económico. En el ISSSTE no pagas, pero no te atienden, en el General pagas y te atienden. Querétaro no está bajo el esquema IMSS Bienestar, los resultados hablan por sí mismos.

Doña Cristian es una mujer que vive con Cáncer de mama, supuestamente la atienden en la clínica 4 del IMSS en Zamora, Michoacán, como parte de sus consultas necesita un seguimiento con ultrasonido, desde febrero y hasta hoy mismo, un letrero hecho a mano anuncia: “Buen día por el momento no contamos con ultrasonidos gracias venir a agendar citas en Diciembre (sic)” en el letrero como remate hay dos palitos y una raya curvada que simula una carita feliz.

La señora Cristian no ha recibido sus medicamentos, el más importante “trastuzumab” que, a decir de la propia secretaría de salud, en voz de un funcionario de primer nivel, ellos tienen una bodega llena de estos medicamentos, pero el problema que no se resuelve es el de la distribución, entonces el dinero que se usa para comprar este y otros medicamentos se va a la basura y lo más lamentable, no sirve para lo que se compró que es ayudar a vivir a una persona. La falta de distribución de un medicamento es un problema mayúsculo que se ilustró perfectamente en el reportaje de Latinus sobre los medicamentos que se le administraron al hijo del presidente y al él mismo durante la crisis del COVID, pues a soldados se les instruyó que fueran a buscar el medicamento a las bodegas que tiene la secretaría de salud, es decir, hasta para el presidente es difícil encontrar un medicamento, existe, pero nadie sabe dónde.

Para la señora Cristian y muchas otras mujeres, hombres y niños que sufren de cáncer y de otras personas que no tienen ni medicamentos ni atención médica, este sexenio ha sido un viacrucis. No les ha quedado otro camino que el amparo indirecto, es decir que un juez ordene a funcionarios de salud del gobierno que les den atención y medicinas, lo cual implica gastar dinero que ya estaba presupuestado para su atención e ir a buscar quién sabe dónde medicamento que se está echando a perder en bodegas.

Andrea Rocha es el nombre de la abogada que ha tomado la difícil y titánica labor de enfrentarse al gobierno para exigirle, mediante amparos todos ellos ganados, la atención médica que se supone, tienen garantizados todos los mexicanos, le pregunto a ella: ¿A cuántos pasos estamos de una atención medica como en Dinamarca? “Dinamarca es una falta de respeto del presidente, es una burla. Es Dolo, tenemos ocho denuncias en contra del presidente, porque su omisión ante la distribución y la compra de medicamentos ha causado pérdidas humanas… ¿Cómo se traduce el dolo? Primero porque son atribuciones del presidente garantizar este derecho, está en la Constitución, en su actuar, en su manera de expresarse se da cuenta que no sólo no se va solucionar el problema, sino que no quiere solucionarlo”.