Asteriscos: aniversario, valet parking y percepción de inseguridad

492 AÑOS

¡La capital queretana está de fiesta! Para celebrar un aniversario más de la fundación de la ciudad de Querétaro, las autoridades han preparado un programa artístico y cultural de talla internacional. Nada más para iniciar los festejos se presentó la Gala Internacional de Ballet Querétaro, que lució una presentación para poner en alto el orgullo de ser queretanos. Vale la pena disfrutar de toda la cartelera, pues hay eventos para toda la familia. Una muestra más de que la cultura y el arte en Querétaro son de vanguardia.

ORDEN Y MOVILIDAD

No son escasas las denuncias que a través de redes sociales exhiben el comportamiento de los ‘valet parking’ y varios establecimientos que no respetan las banquetas, cocheras, pasos peatonales y lugares para personas con discapacidad. Pese a que las denuncias se hacen acompañar de foto y video, el actuar de las autoridades de la zona metropolitana no es tan expedita, porque no suelen llegar al lugar para imponer las sanciones correspondientes. Urge poner orden y frenar la rebelde impunidad con la que actúan algunas empresas.

PERCEPCIONES

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la percepción de inseguridad en la entidad disminuyó en un 4.2 por ciento durante el segundo trimestre de este año. Es decir, a pesar de algunas acciones delictivas que se han producido, en general los queretanos perciben una mayor seguridad. Dicen que no basta tener más patrullas y más policías para generar seguridad; es necesario acompañar las acciones con políticas públicas que refuercen el tejido social, algo que desde la oficina de Lupita Murguía se ha estado ejecutando permanentemente.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor.