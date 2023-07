Asteriscos: restauranteros, asentamiento irregular y ciclistas

¿QUIÉN GANA?

Los restauranteros ganaron un valioso amparo en términos económicos, pues, a pesar de que los empresarios habían adecuado sus establecimientos para separar a los comensales que fuman de los que no, la prohibición del humo de cigarro repercutió en los comercios con una importante reducción en ventas. La restricción de la ley está sustentada en el cuidado de la salud de las personas, por lo que el regresar las áreas de fumadores no parece ser la mejor opción. ¿Con el amparo, gana el restaurantero o el comensal?

IRREGULARES

La autoridad capitalina ya les advirtió a los habitantes del asentamiento irregular ubicado entre las colonias de Menchaca y San Pedrito Peñuelas que no pueden permanecer en ese lugar. El alcalde Luis Nava fue muy claro con los afectados: no se les puede otorgar una vivienda o algún otro predio para que se muden, aunque sí se buscará algún mecanismo para ayudarlos. Las autoridades deben vigilar que no se formen nuevos asentamientos irregulares, pero también deben detener a los ‘vivillos’ que se aprovechan para lucrar con las personas que llegan a ocupar estos lugares sin títulos ni documentos que acrediten la propiedad.

CALLES COMPLETAS

Organizaciones ciclistas nuevamente alzaron la voz para que la autoridad retome la creación de “calles completas” que favorecen al peatón y a los medios alternativos de transporte como prioridad en la movilidad. Para los activistas, mientras se siga favoreciendo al vehículo particular y exista una convivencia con el transporte pesado y el peatón, los incidentes como atropellamientos seguirán presentándose. Se trata de salvar vidas, expusieron.

