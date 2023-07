La tendencia de la tristeza: Roberto Mendoza

Roberto Mendoza

Rosa Pastel es una composición musical del grupo electropop, oriundo de Jalisco, Belanova; su lanzamiento fue hace 17 años, en julio de 2006, es una melodía melancólica sobre una pareja que pudiendo tener la posibilidad de un futuro por azares del destino se separan y no sólo eso, hasta se destruyen, terminando como dos extraños. Enmarcado en este tono de añoranza hay una tendencia en la red social Tik Tok que se ha vuelto viral en las demás redes sociales donde jóvenes del país cuentan, en un video corto con el fondo de la canción del grupo jalisciense, historias sobre sus sueños profesionales y cómo terminaron. La idea es mostrar que entre los años 2017 a 2019 mientras estudiaban o se preparaban con mucha dedicación, empeño, motivación, cariño y aspiración, al llegar a 2023 sus sueños se estamparon con una decepción, ya sea que no lograron alcanzar su sueño, se decepcionaron del trabajo, no lograron su éxito personal o incluso en un giro del destino ahora tienen problemas con la justicia o alguna enfermedad.

Este tipo de tendencias viene y va, son modas cibernéticas, la gran mayoría sólo duran unas semanas y se terminan, sin embargo, está tendencia es interesante porque remarca claramente el fracaso de esta administración, las historias no muestran que hayan sido víctimas del COVID o de alguna de sus consecuencias, sino a personas sanas que tenían sueños y que la actual administración no puede, no quiere o no entiende cómo ayudar a que ellos puedan alcanzarlos.

El pasado 13 de julio la Coparmex y el IMCO presentaron el estudio “El panorama de las vacantes y la población disponible en México”, al respecto la investigadora de este instituto Ana Gutiérrez, me explicó que actualmente hay 10 millones de personas que no se están aprovechando en el mercado laboral, dos millones de ellas son desempleadas, casi 6 millones no están económicamente activas, están disponibles y dispuestas a trabajar si las condiciones fueran adecuadas y existen otros dos millones que no pueden trabajar porque su contexto se los impide.

Las razones del desempleo son múltiples, pero la mayoría relacionadas a las decisiones del gobierno, las más afectadas son las mujeres pues ya no tienen donde dejar a sus hijos, las guarderías que antes ayudaban a que ellas fueran productivas, en su mayoría desaparecieron, otra es que los sueldos son muy precarios, el llamado índice de bienestar económico es muy bajo en el país, a pesar de que fue, durante muchos meses, una bandera de esta administración y una razón más, la empresas mexicanas en su mayoría, no se han actualizado a las condiciones postpandemia y siguen pensando en horarios y sueldos poco flexibles o de plano inflexibles, el trabajador en general ya no es el mismo luego del COVID-19.

La mayoría de los trabajadores no tiene más opción que aceptar un trabajo informal, que son muy flexibles, pero que no tiene una red de seguridad social, en nuestro país, sobre todo por razones de índole discriminatorio y hasta clasista, sello de esta administración, no hay un seguro de desempleo, la mayoría se emplea en lo que puede. La actual administración no nos da opciones y las que nos da son muy inestables, incluso el propio presidente en su soberbia y maniqueísmo, no quiere que nadie gane más que él, por eso es normal que los salarios sean bajos, lo que beneficia a las empresas, ¿qué más neoliberal que este tipo de decisiones? La tendencia #RosaPastel es un grito de rebeldía, una llamada de atención que también será desoída, pues a este gobierno sólo le importa con la corrupción y el saqueo. Lo realmente crucial para este régimen es lo electoral, mantenerse en el poder todo lo posible, no le importa pisotear los sueños de nadie, disfraza su ambición en una frase: Primero los pobres… y crea más todos los días.