Asteriscos: Banco del Bienestar, movilidad en Querétaro y Santiago Creel

SIN BIENESTAR

Ante las largas filas que padecen los beneficiarios para cobrar su pensión o apoyo en el Banco del Bienestar de la capital queretana, la delegada de la Secretaría del Bienestar, Rocío Peniche, recomendó a los ciudadanos acudir a otras instituciones bancarias, aunque tengan que pagar comisión. En la ciudad de Querétaro, hay cuatro “Bancos del Bienestar” para 170 mil adultos mayores, pero, para la delegada, eficientar la entrega de los apoyos no es opción y prefiere que los beneficiarios gasten el poco recurso que tienen en “comisiones”.

‘SPOILER’

El diputado del PAN, Enrique Correa, pronosticó que, si los gobiernos del PAN logran resolver el problema de la movilidad en Querétaro, “sacarían de la contienda electoral” a Morena y representaría un “triunfo contundente” para su partido. Confiando en que el recurso solicitado a través del financiamiento servirá para dar resultados a la ciudadanía, el legislador aseguró que Morena no tendría argumentos para competir en las elecciones. Lo que no dijo el diputado es qué pasaría si el problema no se resuelve. UNA

DISCULPA

Luego del exabrupto que protagonizó el aspirante presidencial Santiago Creel en su visita a Querétaro, el legislador panista envió a los medios de comunicación una carta donde admitió que su reacción no fue correcta. Reconoció su error y se disculpó con la promesa de que aprendió una lección y reiteró su respeto a los reporteros por su trabajo. Es lo menos luego de la escena, aunque quizás esa disculpa no reduzca el efecto que generó su conducta.