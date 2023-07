El silencio cómplice: Fernando Islas

Fernando Islas

La deuda que le aprobaron los diputados y diputadas por unanimidad al poder ejecutivo estatal no solo es un acto de indignación por la falta de sensibilidad de los que se dicen representantes populares, el levantamanos del blanquiazul local no sorprende, es una bancada alineada y coordinada desde la Casa de la Corregidora, los grupos legislativos que supuestamente son oposición y cuya única misión es generar contrapeso al interior de la legislatura local, brillaron por su complicidad y su voto a favor, incluyendo la bancada de morena , que uno por uno traicionó al proyecto que representa el partido movimiento, unos por dar el voto aprobatorio y la ausente por no cumplir con lo mínimo que requiere su cargo, asistir al pleno donde se debaten los proyectos que rigen el presente y futuro de Querétaro.

Por otro lado esta la siempre valiente y oportuna la opinión del Senador Herrera, la posición del partido a nivel local va en sintonía con lo que el propio presidente ha postulado y el silencio cómplice de otros morenistas que están buenos para la fotos y no para dar la cara por el pueblo.

Tiempo al tiempo