Asteriscos: seguridad privada, carretera 57 y Club América

SEGURIDAD PRIVADA

La ley que pretende regular a las empresas de seguridad privada en el estado sigue en construcción en la Legislatura local. La propuesta original ha sufrido varias modificaciones, ahora con la opinión de los dueños de estas empresas, quienes les solicitaron a los diputados que la ley impida y sancione la informalidad, además de contemplar la creación de un departamento de inspección, pues no servirá una ley sin que alguien vigile que se cumpla. Se espera que en breve pueda ser discutida y votada en pleno.

INVIABLE

Municipalizar la carretera 57 en el tramo correspondiente a San Juan del Río no es viable debido a que la demarcación no cuenta con los recursos suficientes para darle mantenimiento a esta vialidad. El propio regidor Arturo Calvario, quien emitió la propuesta, declinó del proyecto al conocer el millonario presupuesto que se requiere y con el que no cuentan. Mientras tanto, el municipio espera una respuesta del Gobierno federal a su petición de ofrecer más vigilancia y presencia de la Guardia Nacional en la 57.

SOBRE MOJADO

Además de no poder jugar la jornada 2 por la queja del Club América ante las “malas condiciones” del césped en el Estadio La Corregidora, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) sancionó económicamente a los Gallos Blancos, y todavía les advirtió que, si se vuelve a presentar esta situación se incrementará la multa. Le llueve sobre mojado a los plumíferos. En el Gobierno, la autoridad aseguró que el campo sí estaba en condiciones para jugar. ¿Cooperarán con la sanción?

