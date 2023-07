La oposición dejó de existir: Fernando Islas

Fernando Islas

La actualidad que vive el sector opositor al presidente Andrés Manuel López Obrador es deprimente, simple y sencillamente se ha corroborado lo que durante décadas señalamos en cuestión de la incapacidad que los integrantes del antiguo régimen tienen para llevar las riendas de un país, es vergonzoso observar a la distancia como supuestos representantes populares que viven del erario público simulan ser una opción política para la gente, siendo honestos el famoso Frente Opositor no tiene un proyecto de nación que ofrecerle a sus electores y mucho menos al resto de la ciudadanía.

La desbandada tricolor me parece hasta cómica , ya que justo la característica principal del PRI fue la corrupción con la que gobernaba la nación y se manejaba en su estructura partidista, no cabe duda el priismo es tan nocivo para la vida pública de México que hasta sus figuras nacionales han decidido cerrar su ciclo con un instituto político que no sólo saqueo las arcas públicas, sino que en su desmedida ambición traicionó a su propia gente. Este desastre se complementa con la declinación de otras figuras de la oposición, sin mencionar que su carta fuerte en la persona de Xochitl Gálvez carece de capacidad para competir en una elección presidencial, no hay duda, la oposición ya no existe.

Tiempo al tiempo