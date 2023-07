Lula y su Foro de Sao Paulo: Alejandro Gutiérrez

Alejandro Gutiérrez Balboa

Reunido el pasado fin de semana en Brasil, el Foro de Sao Paulo se reagrupa para consolidar la presencia de regímenes de izquierda en América Latina. Destacable es la presencia y discurso del presidente brasileño Lula da Silva al inaugurar la reunión.

Un aspecto fundamental es el uso y abuso del término “pueblo”. Para estos marxistas, que van del espectro leninista al gramsciano, el pueblo sólo es simpatizante de ellos, el pueblo sólo es de izquierda, el pueblo sólo es el que lucha por el socialismo preconizado por ellos y el pueblo sólo y exclusivamente es representado y dirigido por ellos. De ahí que para los marxistas el pueblo es explotado y todo lo demás es la oligarquía, el fascismo, la opresión, el imperialismo, los malos de la película.

Y un dirigente corruptísimo y demagogo como Lula, o como su sucesora Dilma Rousseff, habla de ello, de que al pueblo sólo lo encabeza él y los pueblos de América Latina sólo pueden ser presididos por los partidos como el corrupto de Lula.

Lula se ha soltado el pelo, defendiendo a un agradecidísimo Nicolás Maduro. Ha dicho que Maduro ha sido electo por el pueblo, que en Venezuela ha habido más elecciones que en Brasil y que los ataques en su contra son “narrativa”, otro término predilecto de los marxistas. La narrativa, para los marxistas y compañeros de viaje, no tiene nada que ver con la realidad, sino el discurso propagandístico que se impone y se hace pasar como la realidad. Lula no dijo nada de que la última “elección” de Maduro no tuvo absolutamente ningún observador internacional y que la manejó a su total antojo. Tampoco del aplastamiento de la oposición, o de que la principal opositora María Corina Machado ha sido inhabilitada para participar en las elecciones presidenciales del próximo año, o de los innumerables crímenes de Maduro. Para Lula, todo esto es “narrativa” contraria.

Lula, al igual que nuestro acomplejado y rencoroso presidente, odia a su antecesor, que estuvo a punto de ganarle la elección. Y habla, cuando se le cuestiona si en Venezuela hay democracia, de que el concepto de democracia es “relativo”.

Así piensan y así actúa este conglomerado de partidos y dirigentes políticos del Foro de Sao Paulo. Lo que vemos cada mañana es el guión que sigue cada uno de ellos en su afán de llegar al poder por la vía electoral, para no soltarlo jamás. Y es un llamado de atención a lo que se vendrá en nuestro país muy pronto.