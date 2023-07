Un bajista llamado Paul: Gonzalo Flores

Gonzalo Flores/Infrasónico

Paul tenía 20 años cuando incursionó en la música. Su inquietud por el punk que se apoderaba de la atención juvenil a mediados de la década de los 70, hizo que el joven, nacido en Brixton, localidad de Londres, decidiera hacer una pausa a su carrera en el arte plástico, para buscar ser guitarrista y cantante.

Pero el talento no estaba a la altura de su interés. Luego de audicionar para una banda local que buscaba vocalista, Paul recibió la invitación de otro joven, Mick, para iniciar un nuevo proyecto.

Aunque Mick quiso enseñarle a tocar la guitarra, no lo logró. Paul, en ese momento, decidió intentar con el bajo al tener menos cuerdas. No fue fácil, pero se acomodó mejor con este instrumento y poco a poco desarrolló su habilidad.

En 1976, esta banda debutó. Paul Simonon fue el encargado de bautizarla como The Clash (El Conflicto, traducida al español). Inmejorable nombre para un momento donde la escena punk rompió esquemas y retrató las inconformidades juveniles ante la realidad británica y global de aquel entonces.

Un día como hoy, el 4 de julio, The Clash ofreció su primer concierto como abridores de Sex Pistols. Desde ese momento y hasta la actualidad, The Clash es un referente de la música contemporánea, a pesar de su corta existencia al disolverse en 1986.

Paul, sin quererlo, también protagonizó la portada de uno de los mejores discos que se han grabado en todos los tiempos, “London Calling”. En ella, el bajista aparece azotando su bajo Fender Precision contra el piso del escenario en un concierto en septiembre de 1979 en el New York Palladium; una imagen que la fotógrafa Pennie Smith, retrató por accidente, pero que a la postre marcaría la historia de la música por su significado contestatario y rebelde.

Curiosamente fue la única ocasión que Paul destruyó su instrumento, objeto que permanece dentro del Museo de Londres. También, fue el único integrante que permaneció desde la fundación hasta la desaparición de The Clash.

Años más tarde, Paul también fue considerado dentro del super grupo The Good, The Bad & The Queen, que formó Damon Albarn (Blur/Gorillaz) y Simon Tong (The Verbe) junto al baterista Tony Allen. Con ellos participó en la grabación de los únicos dos discos con los que cuentan, ambos, unas joyas.

Gracias al Hay Festival, el 10 de septiembre, Paul Simonon se presentará en Querétaro, en el Teatro de la Ciudad con el proyecto Galen&Paul, junto a la cantante Galen Ayers.

Por primera vez en México, el dúo presenta el disco “Can we do tomorrow another day?”, lo que se convertirá en una oportunidad única para presenciar a una leyenda viviente.