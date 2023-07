El Factor X: Kike Mireles

Kike Mireles

@KikeMireles

Durante años, se emprendió la búsqueda del súper poder que pudiera contrarrestar el efecto AMLO, nadie se imaginó que estaría frente a todos todo el tiempo pero apuntando en otra dirección, por la reacción emitida desde Palacio, por la reacción de las corcholatas, queda claro que los Rayos X incomodan y mucho a los genes morenistas.

Xóchitl Gálvez, pereciere ser la piedra en el zapato de la 4T, un perfil que no pueden atacar con su narrativa, Xóchitl no es fifi, Xóchitl no viene del privilegio, Xóchitl no está afiliada a un partido, es aguerrida, valiente, estudiada y además se ha sabido rodear de perfiles interesantes y que también son vistos con buenos ojos ante una posible candidatura de la senadora.

El factor X ya ha tenido impacto tanto con los de enfrente como en el mismo frente, después de que Xóchitl alzó la mano, algunos perfiles han dejado la carrera, Mau Villa, Lilly Tellez y Claudia Ruiz Massieu, las cosas comienzan a perfilarse para que sean los rayos X el poder que utilice la oposición para poder ver las debilidades de Morena al 2024.

Sea lo que sea que pase, Xóchitl ya es factor, el factor X.