Asteriscos: Alianzas, Morena y Sierra Gorda

NADA DEFINIDO

Mientras unos panistas ya buscan alianzas con otros colores, hay otros que rechazan cualquier coalición del PAN con otros partidos; en lugar de atajar los tirones de un lado y otro, la dirigente panista Leonor Mejía pide paciencia a sus miembros y militantes para que esperen hasta el 15 de enero del 2024, fecha en la que se habrá de definir si la alianza Va por México, o alguna coalición, tendrá futuro en las elecciones locales. Hay varios impacientes que no quieren esperar tantos meses.

CON MORENA

Ante la baja, casi nula, probabilidad de que el PRI en Querétaro se levante de la lona electoral, varios tricolores ya voltean a ver otras opciones. Como sucede en la política mexicana, donde las aspiraciones pueden más que los ideales (y ni se diga de las lealtades), algunos políticos buscan lugar en otros partidos para reorientar su carrera, aunque la dirigente del PRI, Abigail Arredondo, desestime la salida de priistas y diga que no hay desbandada.

NO PARTICIPAR

El secretario de Desarrollo Social, Marco Del Prete Tercero, hizo un llamado a la población a no participar en el evento Off Road, que se organizó con el uso de vehículos todo terreno en la reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda de Querétaro. El evento, reprogramado para el 21, 22 y 23 de julio, no tiene autorización para realizarse; los organizadores, Nómadas Off Road, mantienen el evento como vigente y continúan cobrando inscripciones de 3 mil pesos por motociclista