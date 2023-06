Nuevamente por aquí: El Gallo 12

El Gallo 12/Con espolones de gallo

Antes de las “vacaciones”, pusimos en la mesa cuatro condicionales para esperar algo distinto para con nuestro equipo, nuevamente las enlistamos:

a) Si se reactiva el ascenso-descenso.

b) Si no nos desmantelan al equipo, llevándose los buenos elementos y dejando los malitos.

c) Si se invierte en jugadores externos al Grupo Caliente.

d) Si no nos mandan “las sobras” de Tijuana.

Con un profundo pesar les comentamos que ninguna se cumplió, ¿y qué pensamos que pasará? Bien, no sólo se empezará de cero en el cociente del “pago de multa”, sino que nuevamente, Mauro tendrá que lidiar con un grupo “nuevo” y todo lo que se había avanzado al terminar el torneo anterior se lo llevará el viento. Se habla de “refuerzos” cuando es público y notorio que no hay tal, sino la mayoría son sobrantes que ya no quiso “El Piojo” en Tijuana, y por ahí alguno que otro jugador de Liga de Expansión y deshechos de otros equipos, pero ninguna figura que nos pudiera dar esperanza alguna para ser referente. Con todo eso, todavía sufrimos la humillación de llevarse a Balanta al “cuarto para las doce”, lo dejaron hacer la pretemporada con nosotros y en cuanto Herrera chistó con los dedos, se lo llevaron sin importar dejar endeble a nuestro cuadro bajo.

Lamentablemente es nuestra realidad, pertenecemos a un dueño que no le importamos más allá de un cacahuate, y tendremos que transitar el torneo con ese estigma. Para el próximo mes, nuestro calendario será cuesta arriba: Santos, América, San Luis (A. de Madrid de juguete), Pachuca y el Atlas (de tristes recuerdos). ¿Cuántos puntos se obtendrán? Creemos que la cosecha será pobre, ojalá y nos equivoquemos.

Acerca de los nuevos uniformes, cada año “El Tío Charly” se “esmera” en hacerlos peor, si bien se aplaude que en la localía prevalezca el blanco (por aquello de “Gallos Blancos”), no es una playera elegante; y del de visita, un “templete” en negro, compartido con Pachuca, olvidándose de las tradicionales rayas azules.

O sea que iniciaremos la temporada 23-24 con todo en contra, principalmente… La Directiva.