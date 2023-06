Bienvenida Claudia: Fernando Islas

Fernando Islas

El próximo sábado 24 de junio visitará nuestra entidad la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo como parte de sus recorridos a realizar para dar a conocer su proyecto de continuidad para la cuarta transformación, la Doctora ha sido pilar en la lucha del actual presidente López Obrador, desde el inicio del camino por democratizar la vida pública de México ha caminado codo a codo con el titular del Ejecutivo y hasta hace una semana se desempeñaba como jefa de gobierno de la Ciudad de México, dando resultados sobresalientes en la entidad más compleja de gobernar a nivel nacional, el corazón político y económico del país.

Desafortunadamente el esplendor de la capital y del gobierno progresista que ella encabezó no es algo que no ha permeado a Querétaro a pesar de la cercanía, en nuestro estado aún se viven severas violaciones a los derechos humanos, la privatización del agua es una realidad a pesar de que su acceso es un derecho humano, la obras faraónicas son el pan de cada día y la impunidad para los corruptos es algo ya normalizado. La Dra. Claudia trae esperanza con su visita, es una realidad que la militancia morenista en el Estado está con ella y su proyecto, ninguna “corcholata” se le acerca en cuanto a preferencia, esto a pesar de que el habitante de la Casa de la Corregidora prefiere en todos los sentidos al ex canciller, lo bueno es que desde el 2018 la preferencia que cuenta es la del pueblo.

Claudia, bienvenida a Querétaro , aquí ganas la encuesta y también el 2024.