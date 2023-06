Música en la FILMAQ: Gonzalo Flores

Gonzalo Flores/Infrasónico

La primera edición de la Feria Internacional del Libro y Medios Audiovisuales de Querétaro (FILMAQ), celebrada del 14 al 19 de junio, hizo del Centro Cultural Gómez Morín, un epicentro cultural en el que cientos de familias se reunieron para disfrutar de presentaciones literarias, talleres, cine, teatro e incluso conciertos.

Espacios como estos nunca sobran. Son foros tan necesarios, para demostrar que hay un interés verdadero por las expresiones artísticas, y más aún, para impulsarlas en las nuevas generaciones.

Dio gusto ver a padres, madres e hijos cantando y bailando con Luis Pescetti, el jueves en la tarde. El también escritor argentino, logró una interacción inmejorable con chicos y grandes con sus canciones.

El mismo día en el que Joselo Rangel, guitarrista de Café Tacvba, presentó su libro “One Hit Wonder”, mientras que un día después, el músico también participó en la presentación editorial Colección Hilo de Aracne, con Raquel Castro y Fernando Jiménez.

“Cuando empecé a leer, no había algo que me dijera: esto es para tu edad o esto no, sino que yo leía lo que me interesaba”, reflexionó Joselo, sobre quienes creen que existe una edad límite para leer o escribir algún título. Y tiene razón. ¿Porqué poner límites a lo que edifica el pensamiento?

Entre las mujeres pioneras del rock mexicano, destaca Cecilia Toussaint, quien se presentó la tarde del sábado en la FILMAQ, para celebrar un concierto por sus 45 años de trayectoria. “Me siento bien pero me siento mal”, “Carretera”, “Prendedor”, “Tres metros bajo tierra”, entre otros temas, fueron coreados por decenas de asistentes al foro del patio central.

Se agradecen además la presentación de actos como La Furia con Lujuria Sonidera, Anan, Carroncha Son, Libre Vox y Son Rompepera, interesantes proyectos de fusión de ritmos y para todos los gustos. Así como en la literatura, el cine, el teatro, en la variedad musical está el encanto.