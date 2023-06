Asteriscos: Colón, Corregidora y lluvias

DESISTEN

Luego de las duras críticas que recibieron por haberse autorizado un incremento de salario de 43 mil a 85 mil pesos mensuales, cinco de los ocho regidores de Colón que votaron a favor ya desistieron del aumento salarial y firmaron un documento en el que rechazan el acuerdo votado en cabildo. Aún faltan tres regidores por firmar el documento que dejaría sin validez la modificación de la dieta de los integrantes del ayuntamiento. La presión social abonó a que los representantes del pueblo colonense entrarán en razón. El caso quedará para la anécdota.

Josué Guerrero Trápala se desmarcó de las lonas con su nombre e imagen que han aparecido en diversos puntos del municipio de Corregidora. El secretario particular del gobernador, y quien además es aspirante a la alcaldía de ese municipio metropolitano, argumentó que él no estuvo detrás de las lonas, pero sí señaló como responsables a compañeros de su partido que han trabajado en otras campañas. Añadió que, pese a que les instruyó no colocar las lonas, estos no le hicieron caso.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, esta semana se esperan lluvias de ligeras a moderadas que abonarán a refrescar un poquito el inclemente calorón que azotó a Querétaro la semana pasada. Se espera que las temperaturas desciendan a los 21 grados, y aunque habrá días con mucho calor, refrescará por las tardes y las noches. Las recomendaciones para cuidarse de las altas temperaturas siguen vigentes, por lo que se pide evitar exponerse al sol, hidratarse y usar bloqueador solar.

