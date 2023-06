Las “corcholatas” violan la ley electoral: Ricardo Villalobos

El próximo año tendremos una de las elecciones más importantes en la historia, se decidirá sobre dos proyectos diferentes de nación. Los perfiles de la cuarta transformación se han adelantado a los tiempos electorales. La Ley General de Instituciones y Procesos Electorales establece los plazos y las etapas para el proceso electoral, el cual inicia, en el caso nacional, la tercera semana del mes de noviembre, donde da inicio de manera formal el proceso de acuerdo a la ley para elegir a la persona titular del Ejecutivo Federal y se les da a los partidos políticos nacionales un plazo específico para establezcan los métodos de selección de sus candidatos y definan quienes los representaran en las urnas. Sin embargo en el caso específico de Morena, el domingo pasado en su Consejo Político Nacional establecieron su método por medio del cual se decidiría quien sería la persona que abanderaría la candidatura presidencial.

Analizando esta situación se pueden observar demasiadas cosas, violan sistemáticamente la ley electoral, se adelantaron a los tiempos electorales, llevan todo el año inundando el país con propaganda política, buscan vacíos legales y la manera que puedan posicionar su imagen sin reportar el dinero que utilizan, no rendirán cuentas, no son democráticos, no son transparentes, no aceptan debates entre ellos porque hasta la crítica de los suyos les incomoda, les prohíben hablar con medios de comunicación que no sean afines al gobierno. Veremos qué pasa.