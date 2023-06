Sismos morenistas: Kike Mireles

Kike Mireles

Que exhibida le metió Pamela Cerdeira al gobierno morenista de CDMX, les comprobó que no mandaron a Turquía víveres donados por la gente en sus centros de acopio, y ahora, hasta los productos donados andan a la venta en mercados y otros más en bancos de alimentos de diputados morenistas.

Mintieron a la gente que dono creyendo que ayudaba una causa legítima, y lo único que hicieron fue abonar a su causa, hacen como que hacen y al final no hacen nada, eso sí, para mentir se pintan solos, no solo no mandaron los víveres a Turquía sino que ahora lo niegan y dan información falsa de la logística del envío que jamás existió.

El gobierno de la CDMX no contaba con que los productos tendrían localizadores, no contaban con que alguien pudiera darse cuenta que defraudaron a la gente que dono, y a la gente en Turquía que donativos no recibió.

Desgraciadamente no es la primera vez que MORENA saca raja a esto de los sismos, ya olvidó que en 2017 crearon el fideicomiso “Por los demás”, para supuestamente ayudar a los damnificados.

Pues el cuento acabó en que 70 personas militantes de Morena sacaron más de 70 millones de pesos y casualmente ninguno era damnificado.

Parece que Los sismos morenistas, tienen su epicentro en la corrupción.