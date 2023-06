Análisis de 3 pistas: Enrique Álvarez

Enrique Álvarez

Cuando no tengo un tema ideal para escribir mi columna, recurro a uno de mis hobbies: la lectura. Considerando que en mis columnas más recientes ya toqué los temas de la final de Champions League, el campeón del futbol mexicano y los calzones de Ana Guevara, y que no había notas frescas que analizar contigo, pensé en hablar de algunos libros de deportes.

Ya tenía elegidos los 4 títulos que te recomendaría cuando revisé las redes sociales y me encontré un video de Lionel Messi afirmando que aunque aún no hay un contrato firmado, su decisión es ir a jugar a Miami.

Mi mente comenzó a trabajar como en un circo de tres pistas donde en cada una estaba un pensamiento distinto:

Pista numero 1: Mi pasaporte y mi visa están vigentes.

Pista numero 2: La temporada de la MLS se alarga hasta Octubre. Y después playoffs. Seguro Lio participará en esta temporada. Lo ideal es tratar de verlo jugar como local. A lo mejor también veo a David Beckham en su estadio.

Pista numero 3: Requiero eliminar gastos superfluos. Requiero comprar boleto de avión, reservar hotel, considerar alimentación y comprar por lo menos un jersey con nombre y numero de la pulga biónica. Multiplícalo por 2. La patrona me dirá que si siempre me acompaña al Corregidora y al Morelos, también quiere acompañarme a Miami. Multiplícalo por 4. Para eso de la playa, el glamour y viajes al extranjero las infantas se pintan solas.

Mi celular vibró y me sacó de mis múltiples pensamientos. Era Miguel, mi editor, apresurándome a enviar la columna. Su presión no me permitió realizar el análisis deseado para comparar la Liga Mx y la MLS. Así que te dejo una pregunta para que tu analices y me des tu comentario. ¿Es mejor la liga mexicana que casi siempre es ganadora del torneo de campeones de Concacaf venciendo a los equipos norteamericanos o es mejor la liga gringa que tiene equipos que en valor de mercado valen mucho más que los mexicanos y me hacen desear viajar al extranjero a verlos?