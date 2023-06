La última generación: Iván Torres

Iván Torres/Rotaciones

Somos privilegiados de haber visto el mejor tenis de la historia. Hace un par de semanas, Rafael Nadal anunció que no jugaría el segundo “Grand Slam” del tenis, Roland Garros. Inmediatamente las alarmas del retiro se encendieron en el gremio.

Lo cierto es que estamos a un paso de ver el final de esta generación de tenistas que durante 20 años nos dieron épicas batallas en las canchas del mundo. Me refiero a jugadores como el suizo Roger Federer quien el año pasado se retiró, Andy Murray, el británico, quien llegó tarde a la repartición del pastel tenístico y de Novak Djokovic, el serbio quien está tratando de conservar su condición para rebasar a los dos grandes inicialmente mencionados. En el pleno sentido romántico de este tema, entiendo que será complicado ver duelos como aquellas finales de 2007 y 2008 entre Nadal y Federer.

No recuerdo un duelo tan lleno de adrenalina, intercambio de liderazgo, confrontación de fuerza mental, dinamismo y entrega como los que vimos entre ellos. Nadie fue superior a nadie, más bien, un mejor golpe en el momento oportuno fue la diferencia entre ambos. Son muy parecidos en estadística, Roger ganó 20 “Grand Slams”, Nadal 22, Novak 22 y con la posibilidad de rebasarlos este 2023, si no es en París en el Roland Garros, podría ser en Wimbledon o el US Open. Sin darle ventaja a ninguno de estos tres grandes del tenis, entiendo que Nadal será el mejor evaluado de todos porque además se alcanzó a diferenciar en otros rubros; campeón Copa Davis 5 veces, obtuvo dos veces el oro olímpico.

A favor de Roger, dicen los especialistas, que el suizo revolucionó el tenis, los otros dos se subieron a la ola, Federer fue el máximo jerarca de 2005 al 2010, ganando 18 finales de 19 posibles en Grand Slam. Djokovic es el jugador que ha estado la mayor cantidad de semanas en el No.1 del Ranking mundial de la ATP, 374 ocasiones. Con 36 años pudiera ser el último representante de esta gran generación de tenistas, es el más veterano del actual gran torneo en Roland Garros, ¿serán sus últimas apariciones?, ¿le dejará la estafeta a un joven llamado Carlos Alcaraz? Lo cierto es que la última llama de esa gran generación de tenistas, se extingue.