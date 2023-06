Asteriscos: cultura de la paz, trabajadores de la salud y Seguridad Pública

CONTRA EL ‘BULLYING’

La Legislatura local aprobó la iniciativa de ley para promover una cultura de la paz y entornos escolares libres de violencia en la entidad. Los diputados celebran el acuerdo y la nueva normativa que entrará en vigor, pero el camino apenas empieza; ahora habrá que hacer valer la nueva ley en la práctica, en las escuelas, con la participación de autoridades escolares y la indispensable colaboración de los padres de familia. Falta tramo por avanzar.

SIN PLAZA

Cerca de mil 700 trabajadores de la salud tienen contratos eventuales, pues la Federación tiene cuando menos seis años que no autoriza nuevas bases para contratación permanente. Esto no solo afecta a los trabajadores de la salud, sino también la operatividad de la Secretaría y por ende el servicio que se brinda a los ciudadanos. Por ejemplo, no hay médicos suficientes para tener guardias o servicios por 24 horas en los centros de salud de los municipios.

‘BODYCAMS’

Para garantizar una adecuada conducta de los elementos de Seguridad Pública, además de proteger al policía y brindar pruebas testimoniales de su trabajo, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro dotará a su corporación de 700 cámaras corporales. Actualmente hay 134 ‘bodycams’ en operación.