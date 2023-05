La hora cero: Fernando Islas

Fernando Islas

El próximo domingo viviremos dos elecciones que serán de gran influencia para el futuro inmediato del país, el resultado de la jornada electoral de este año puede marcar el fin de una era de más de 90 años de gobierno tricolor en el Estado de México y en Coahuila el inicio de una administración que tiene dividido localmente al partido Morena.

Empezando por el estado de la Comarca, el tardío respaldo del Partido Verde a la candidatura de Armando Guadiana suma al proyecto morenista, aunque parece no ser suficiente, por su parte Ricardo Mejía que desconoció los resultados de la encuesta y que hoy compite por el PT sigue firme en ir solo y no buscar pacto político alguno que asegure sacar de la contienda a la alianza del PRIAN, en este caso es probable que el candidato del partido movimiento se quede en la línea por una diferencia mínima, una muestra más del manejo poco atinado de las decisiones del dirigente nacional, cuanto me recuerda Querétaro.

El caso de la entidad mexiquense es distinto, porque de entrada la candidatura encabezada por Delfina Gómez se encuentra respaldada por Horacio Duarte e Higinio Martínez, personajes que en su momento mostraron interés en ser quienes estuvieran al frente del proyecto, y que al no verse beneficiados en la.encuesta, lejos de romper con la maestra, decidieron reforzarla y de manera colectiva han construido una candidatura que con seguridad se levantará con el triunfo el próximo fin de semana, poniendo fin a casi un siglo de gobierno priista y propinando un golpe letal al partido tricolor que estaría viviendo horas extras rumbo al 2024.

En pocos días veremos los resultados electorales, que marcan de manera automática un posible escenario para las presidenciales del próximo año.