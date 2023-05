Asteriscos: Mauricio Kuri, Daniela Salgado y discriminación

COLABORACIÓN

La situación de inseguridad y violencia en el país requiere la participación de todos. Por ello, el gobernador Mauricio Kuri se reunió con sus homólogos de Michoacán y Guanajuato para dar seguimiento a las estrategias de seguridad de la región; al encuentro también acudió el comandante de la XII Región Militar, Enrique Covarrubias López, con quien se coordinan las labores de vigilancia en carreteras y zonas limítrofes. Buscan mantener la paz para los queretanos.

EVALUACIÓN

La diputada Daniela Salgado propuso evaluar el desempeño de los legisladores a través de un comité que no solo revise la asistencia sino la eficiencia legislativa. En respuesta, varios diputados no parecen tan entusiasmados con la medida y piden que la propuesta sea analizada detenidamente. La representante del PAN, Maricruz Arellano, incluso dijo que la información de las asistencias y el sentido de los votos están disponibles al público, por lo que no consideró necesario evaluar a sus compañeros. ¿Qué opinan los ciudadanos?

DISCRIMINACIÓN

De acuerdo a estadísticas del Inegi, Querétaro es la tercera entidad del país con mayor índice de discriminación; el diagnóstico expuso que las comunidades indígenas es el grupo que sufre mayor vulnerabilidad. Para atender esta problemática, se espera que fi nalmente este año pueda quedar asentado el Programa Estatal de Derechos Humanos; para conformarlo se realizaron 25 mesas de diálogo. El tiempo apremia.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor