Asteriscos: Guardia Nacional, Central de Abastos y Francisco Domínguez

QUE SE QUEDEN

El gobernador Mauricio Kuri le pedirá al Gobierno federal que los 300 elementos de la Guardia Nacional permanezcan en el estado para continuar con el resguardo de las carreteras y zonas limítrofes con otras entidades; esto se da luego de que se revelara que en Querétaro se han registrado mil 694 asaltos en vías federales durante los últimos tres años, pero muchos más en Guanajuato, donde suman casi 4 mil robos. Kuri quiere mantener el orden en las vías de comunicación.

QUE LOS QUITEN

Locatarios de la Central de Abastos y colonos de la zona avalaron el operativo de la autoridad capitalina para retirar a los comerciantes ambulantes de la vía pública. Los vecinos reclamaron que los inspectores se tardaron en actuar toda vez que se han quejado ante el Municipio por la invasión de espacios públicos y privados, así como por la obstrucción de cocheras, banquetas y otras áreas. Piden que se realicen más operativos en el lugar.

¿UNIDAD?

Mientras los ‘líderes morales’ del partido, los de peso, afirman que en el panismo no hay divisiones, allá en la calle las cosas se ven muy distintas; ahí cada uno de los aspirantes quiere llevar agua a su molino. Hace poco, el exgobernador Francisco Domínguez opinó que el PAN está equivocándose al no enfocarse en elegir a quien perfilarán como candidato. Ahora el senador Damián Zepeda pide calma y no actuar con prisas. Mientras tanto, nadie pone orden ni da línea, ni sirve de guía para trazar un proyecto. Van desbocados y sin rumbo.

