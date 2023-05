¿Cómo van las ventas?: Seth Pérez

Muchos directivos formulan una pregunta común para analizar las ventas, que puede llevar a dos grandes errores. Por un lado las ventas no tienen un comportamiento estocástico o aleatorio en una compañía. ¿Por qué? Si fuera así, las estrategias de ventas no tendrían efecto alguno en los resultados y con ello tanto los directivos como los encargados de ventas no tendrían razón de ocupar sus puestos. Toda venta sería gracias al azar.

Por otro lado, una compañía tiene muchos tipos de venta. La palabra tan simple y utilizada debe ser definida con claridad. ¿Qué efectos negativos puede causar una mala definición? seth puede ser que las ventas de artículos perecederos tengan un aumento pero despúes un mal calculo pueden provocar mermas, o simplemente pueden ser ventas totales que no consideraron las devoluciones.

La información ayuda a la toma de decisiones y muchas veces un escaso detalle de los datos puede llevar a malas interpretaciones. Ahora que se acerca verano para muchos el comportamiento de ventas será diferente y formular una pregunta sin fondo puede llevar al error. ¿Usted qué opina?