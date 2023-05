Final de Champions: Enrique Álvarez

Enrique Álvarez

Hace apenas unas horas el Manchester City venció 5-1 a Real Madrid y avanzó a la final de Champions League. Enfrentará al Inter de Milán, que con un futbol efectivo libró escollos para tratar de levantar “la orejona”.

Si usted como yo es usuario de redes sociales y aficionado al futbol, conocerá el famoso video viral donde Jero Freixas, un fanático argentino, discutió con Jose, su mujer, por la boda de un familiar que fue programada en el horario de un partido de futbol. Parece broma, pero es anécdota. Mientras veía la segunda semifinal, mi esposa me comunicó que estamos invitados a una primera comunión el sábado 10 de Junio. Solo me reí, no contesté. Me preguntó con tono que hizo que me pusiera a la defensiva que que significaba esa risita. Tuve que responder (sin voltear a verla porque mi atención estaba en İlkay Gündoğan y Jack Grealish) que desde el año pasado esa fecha estaba reservada y que no pensaba cambiar de plan.

Se vino un discurso sobre la importancia de las amistades, del cariño que siente por la mamá de los trillizos que serán festejados, del buen grupo de personas que hemos encontrado y algunos detalles más que no recuerdo porque Kevin De Bruyne envió un centro que fue desviado por Militao en su propia portería y cayó el gol que prácticamente eliminaba a los merengues.

Dijo algunas cosas mas que no atendí porque la narración de Luis Omar Tapia me tenía al borde del asiento. Se levantó y me dijo que si el partido terminaba 2:45 me esperaba 3:15 en el festejo. Dicho eso se fue. Afortunadamente no escuchó cuando respondí que tenía que ver la entrega del trofeo y que si había tiempos extras y penales podía llegar cerca de las 5:00.

Si alguien está buscando un roomie, es muy probable que a partir del 10 de Junio yo sea un candidato ideal. Solo te pido que haya una buena TV con sistema de cable para ver Champions, Premier League, Liga Española, Libertadores, Liga Mx y por supuesto Liga de Expansión para ver al poderosísimo Atlético Morelia.