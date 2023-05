(Im)Pulso GNP 2023: Gonzalo Flores

Gonzalo Flores/Infrasónico

¿Podría la opinión de quienes gustan asistir a festivales, cambiar un cartel ya anunciado? ¿Las redes sociales podrían servir para medir si un ‘line-up’ gusta o no?

En Querétaro ha pasado algo singular y que no se había visto en el país con el festival Pulso GNP 2023.

Aunque no hay una versión oficial de los organizadores sobre los motivos del cambio de cartel para la edición de este año, hay cuestiones para analizar.

El cambio de sede, del Antiguo Aeropuerto al Autódromo de Querétaro, en gran medida pudo haberse generado por la obra que se realiza en 5 de Febrero.

Pero el cambio de ‘headliners’ y de fecha, se generó después de anunciar, en febrero, un primer cartel que a muchos no gustó y quedaba a deber, comparado con ediciones anteriores, y por el que podría no haberse registrado una respuesta esperada en la adquisición de boletos.

Hace unos días, se publicó un renovado ‘line-up’ con nuevos ‘headliners’ con el que OCESA busca darle un nuevo impulso del festival. Así, Capital Cities, Evanescence, Morat, The Flaming Lips, Sebastián Yatra, Allison, Los Dynamite y División Minúscula tomarán parte en el evento en lugar de Kygo, Residente, Danny Ocean, The War on Drugs, La Gusana Ciega, Celest y Love of Lesbian.

Del primer anuncio, se mantienen Siddhartha, Moenia, Midnight Generation, León Benavente, Lasso, Clubz, Diamante Eléctrico, así como Gera MX, Los Muchachos y Michelle Maciel. Todos ellos se presentarán en Querétaro el 7 de octubre.

Ayer, se anunciaron los costos de los boletos, donde admisión general cuesta 935 pesos en Fase 1; mil 35 pesos en Fase 2 y mil 155 pesos en Fase 3; mientras que en zona Tecate Plus los precios son 2 mil 35 pesos en Fase 1; 2 mil 135 pesos en Fase 2 y 2 mil 255 pesos en Fase 3, todos, más cargos por servicio de la boletera E-ticket. Quienes hayan adquirido boletos anteriormente, serán válidos en la nueva fecha.

Resalta como importante, el que se confirma a Querétaro como ciudad de relevancia para OCESA, para buscar las opciones para mantener este festival en el estado y su interés por ofrecer actos de primer nivel. Los melómanos locales y foráneos lo agradecen, pues el evento también genera un importante movimiento de turismo musical.