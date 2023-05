Asteriscos: tren México-Querétaro, Paseo 5 de Febrero y pandemia

MANOS A LA OBRA

Al parecer, esta vez sí va en serio el proyecto del tren México-Querétaro, pues, para no tener pretextos y avanzar en lo que se pueda, el Gobierno de Querétaro se comprometió a ayudar para la liberación del camino que se necesite. El gobernador Mauricio Kuri recordó que gran parte del camino por donde se trazó la ruta del tren se encuentra liberado, pero si se tuviera que comprar más tierras, está la disposición de su Administración de hacerlo; no obstante, hasta el momento no hay existe una bolsa económica destinada para ello.

SIN INUNDACIONES

El nuevo cárcamo que se construyó en Paseo 5 de Febrero es el elemento mediante el cual las autoridades estatales garantizan que la vialidad no sufrirá de nuevo inundaciones. El cárcamo cuenta con capacidad para 2 mil pipas de agua, cantidad suficiente para soportar la más intensa de las lluvias.

SE QUEDAN

Luego de que las autoridades anunciaron el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, el alcalde capitalino Luis Nava Guerrero aseguró que los programas sociales emprendidos en 2020, como el apoyo médico, comedores Contigo y hogar de transición para personas en situación de calle, se mantendrán el resto de su administración.