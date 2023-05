Pateando el bote…: El Gallo 12

El Gallo 12/Con espolones de gallo

La semana pasada nos habíamos despedido porque se terminó el torneo para nuestro equipo, sin embargo, surgieron unos cuantos detallitos que nos llevan a escribir estas líneas extras.

Resulta que el Gober Kuri anuncia muy contento que “al menos” un año más permanecerá nuestro equipo en la plaza, que el dueño le “prometió” que ahora sí va a invertir en el club, se filtró que aparentemente fue muy enérgico para con esta proposición. Metiendo nuestra cuchara, comentaremos que no nos gusta nada el “al menos”, como si fuera un favor; como si nuestra ciudad no hubiera demostrado el grado de afición que hay al futbol; como si los queretanos le deberíamos agradecer su magnanimidad porque “al menos” un año más existirán nuestros Gallos; que coraje tener que conformarnos con ese “al menos”, no sólo como pueblo, incluso como gobierno. En cuanto a la “promesa” dudamos mucho que se cumpla, sobre todo porque no conlleva ninguna penalización real, que al final nos beneficie como afición. ¿Qué va a pasarle al dueño si no honra su palabra? ¿Lo correrán del Corregidora? Situación totalmente inviable, entonces, ¿qué arriesga? ¿Cómo por qué tendría que cumplir su promesa?

¿Por qué las cosas seguirán igual o peor? Dijo Einstein que: “No se pueden obtener resultados diferentes si sigues haciendo las cosas igual”. Pondremos a su consideración cuatro señales que nos darán los indicadores para saber si “la promesa al Gobernador” se cumplirá o no:

Si se reactiva el ascenso-descenso. Si no desmantelan al equipo, llevándose los buenos elementos y dejando los malitos. Si se invierte en jugadores externos al Grupo Caliente. Si no nos mandan “las sobras” de Tijuana.

Sólo cumpliéndose estas condicionales, así sí, estarían haciendo “cosas diferentes” y obtendríamos resultados diferentes, de otro modo seguiremos igual o peor. Nos queremos equivocar, pero dudamos mucho que lo bueno pase, ojalá nos tapen la bocota… quedamos al pendiente.