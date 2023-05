Kreator+Testament: Gonzalo Flores

Gonzalo Flores/Infrasónico

En un concierto, si el artista no es tendencia o no está de moda ¿no merece cobertura?

La banda alemana Kreator cuenta con 39 años de trayectoria. La banda norteamericana Testament lleva 40 años dentro de la industria musical.

Ambas bandas ya son legendarias en el mundo del metal internacional y se presentaron en el Club Latino de Querétaro el viernes pasado, pero no hay nada sobre su concierto en ningún medio de comunicación o portal dedicado al entretenimiento en Querétaro.

¿Las coberturas responden a gustos? Aunque triste, la respuesta es sí.

Existe la mala costumbre de ser ‘reporfans’. De acreditarse como medios cuando el artista es mediático, para buscar tomarse la ‘selfie’ y de no esforzarse por crear un contenido que los saque de su zona de confort. El rock y el metal también se leen.

“Klash of Titans: Kreator+Testament” reunió a centenas de metaleros queretanos en el Club Latino para recibir una dosis de trash metal puro, de pioneros del género.

Querétaro fue una de tres ciudades mexicanas, únicamente, que incluyeron en su tour por Latinoamérica y que pasó por Perú, Ecuador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y El Salvador. Era un concierto que no debía pasar desapercibido, porque público e interés por el metal, hay en Querétaro. Gracias a ellos, es que el flujo de bandas de ese calibre se ha incrementado en los últimos años en la entidad.

La primera banda en salir al escenario fue Testament. Tocaron temas como ‘Rise Up’, ‘The New Order’, ‘The Preacher’, ‘3 Days in Darkness’, ‘The Haunting’, ‘Into The Pit’, ‘Over The Wall’, entre otras. Aún con la ausencia del guitarrista Dave Lombardo, fue una gran experiencia para los amantes del género.

Pero faltaba la potencia de Kreator. Su presentación incluyó canciones como ‘Hate Über Alles’, ‘Enemy of God’, ‘Phobia’, ‘666-World Divided’, ‘Strongest pf The Strong’, ‘Flag of Hate’, ‘Pleasure to Kill’, por mencionar algunas. Los alemanes interpretaron un tema de cada uno de sus discos.

Querétaro fue parte de un tour excepcional. La falta de interés de los medios, no es proporcional al crecimiento del público que llena los lugares donde proyectos considerados ‘undergrounds’ son anunciados. Tarde o temprano deberán incluirlos. Quienes no siguen las tendencias comerciales se los agradecerán.