Mismo dinero, diferente Amo: Roberto Mendoza

Roberto Mendoza

Leo con mucho pesar este mensaje de un agricultor a una senadora, lo transcribo como está escrito originalmente: “Los agricultores no estamos muy bien para solventar los precios tan altos de los pagos de luz en los pozos de riego…en Conagua todos estamos aparentemente felices, pero la realidad muchas familias están en la pobreza vea Sinaloa en paro por los precios de garantía, vea Zacatecas ya no quieren venir a comprar la cosecha por la inseguridad, y ustedes haciendo toma del Senado porque no los toman en cuenta para hacer las reformas, si a ustedes les hacen eso, pues que nos hacen a los ciudadanos normales. Un caos México un caos México… nada se puede con esta 4T sólo nos queda apechugar y tomar una pequeña tacita de gobernadora (planta medicinal) para la bilis…”

¿Qué pasó en la Cámara de Diputados y en el Senado la semana pasada? Se votaron leyes de madrugada, sin que casi ninguno de los diputados o senadores hubieran leído que aprobaban, incluidos los de la mayoría, sí, ni siquiera los legisladores que sufragaron a favor, sabían que votaban y porque, estos servidores públicos fueron utilizados, minimizados y ninguneados. Los parlamentarios de la minoría, el llamado “bloque de contención”, simplemente fueron ignorados.

¿Cuál es la principal motivación de los legisladores? Lo electoral, antes de ir al pleno en la Cámara fue el secretario de Gobernación a ver al coordinador de la mayoría y a los diputados, lo mismo pasó con los senadores, antes de votar el viernes por la noche, tuvieron una reunión con el presidente. En sendas reuniones se les dictó línea y ellos obedecieron. Ellos saben que en unos meses, antes de que acabe el año, su futuro político está en manos del presidente, será él quien “palomee” las listas de quien va a ser plurinominal, quien se va a reelegir, quien va a hacer campaña para presidente municipal, quien gobernador; será él quien diga a quien se le va a dar recursos, muchos recursos para que ganen y por supuesto será él quien diga quien no va a participar y si se portó bien, como lo hicieron todos, sea tomado en cuenta para que en el próximo gobierno obtenga algún puesto o hasta una embajada.

En unos meses, luego de que se conozcan los resultados de las elecciones del estado de México, todo lo electoral se va a disparar; en cada uno de los partidos ya quedó claro quien es dueño de las decisiones y a quien hay que ir a ver, quien elige los condenados a la banca y los que se portaron bien, a juicio del líder para ser tomados en cuenta. Lo único importante que se va a votar en el legislativo será el presupuesto, seguramente este año habrá menos desacuerdo, porque se tratará de darle a todos algo de dinero para que hagan campañas, obviamente, por matemáticas simples, los que más tendrán serán los de la mayoría. ¿Dónde está el dinero que supuestamente se ha ahorrado en todos estos años? Lo veremos gastarse en la próxima elección del 2024. Si tiene suerte a usted también le toca de su dinero.

¿Pensaron los legisladores de la mayoría, en agricultores como el que mencioné al principio? No, ellos sólo están pensando en su futuro, México y los mexicanos no les importamos. ¿Tienen en la mente a los ciudadanos normales? No, ellos no sufren por la inseguridad, tienen su sueldo seguro y crean el caos por consigna. ¿A los mexicanos normales nos queda apechugar y tomar un tecito para calmarnos? Tampoco, somos nosotros los que votamos, los que decidimos. ¿Nos van a volver a comprar? ¿Seremos los mismos esclavos de diferente amo, pagados por nuestro propio dinero? ¿Contamos o somos sólo un punto más en la estadística? Depende de nosotros, aún no han destruido al INE, nuestro voto tiene una oportunidad vale, hace la diferencia. Somos más, se lo aseguro, nada más hay que dejar de ser apáticos, vamos convenciéndonos de exigir nuestro candidato y de votar, los más que podamos, todos, por él.