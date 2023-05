De pianos y visitas de España: Gonzalo Flores

Gonzalo Flores/Infrasónico

El 30 de abril fue el último día de la propuesta “In situ piano” en las calles del Centro Histórico.

Una iniciativa de la secretaría de Cultura de la capital, en la que durante un mes, seis pianos fueron instalados en la Alameda Hidalgo, Plaza Fundadores, Plaza de Armas, Andador Pasteur, en el Jardín Zenea y en el Andador Madero.

Fue grato ver cómo tanto niños como adultos se acercaron a los instrumentos para tocarlos, así como para disfrutar de músicos profesionales y alumnos del conservatorio que en momentos interpretaban piezas de música clásica.

En lo particular, me tocó el sábado en el andador Madero con mis hijos, una intervención del Capitán Bala, dirigido a niños, la cual fue bastante divertida y como él dijo, ojalá que haya más pianos por toda la ciudad. Es una gran forma de incentivar el interés por tocar un instrumento y hacia la creación musical. No hay nada mejor que los niños tengan instrumentos musicales en sus manos.

En la agenda de esta semana, el sábado 6 de mayo, regresa a la ciudad la banda española Love of Lesbian. El Teatro Metropolitano será de nueva cuenta el espacio donde se presentarán con su gira Primavera 23, tras dos noches sold out a fines del año pasado. Un show que promete para los seguidores de Santi Balmes y compañía.

Además, recién se anunció para el mes de julio, para el día 7, la visita de la banda barcelonesa Belgrado, quienes realizarán una gira en Latinoamérica.

Un concierto que servirá para conocer en directo su más reciente disco “Intra Apogeum”, publicado el pasado 28 de abril. El Museo de la Ciudad será el sitio perfecto para este concierto de post punk para el público alternativo de la ciudad.