Asteriscos: Ignacio Loyola, acoso sexual y Lupita Pérez

NO ES TIEMPO

El diputado federal por Querétaro, Ignacio Loyola, se posicionó en contra de la iniciativa de MC que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana. Dijo que no es tiempo para esta propuesta, pues presionaría al sector patronal, ya que hay afectaciones por el incremento del periodo vacacional de 6 a 12 días en el primer año.

ACOSO

Padres de familia de la escuela primaria Josefa Vergara (ubicada en Saldarriaga, municipio de El Marqués) tuvieron que salir a manifestarse a las afueras del centro escolar para denunciar presuntos casos de acoso sexual por parte del director de dicho plantel hacia las alumnas. Los padres de familia denunciaron que no es el primer caso, pues el acusado ya cuenta con antecedentes similares en otras escuelas. Los representantes de la USEBEQ ya tomaron cartas en el asunto, pero ¿qué necesidad de llegar a estas circunstancias? Por si no fuera suficiente, los padres también denunciaron abusos por parte de la maestra de 1º. B, quien maltrata y amenaza a sus alumnos.

BERNAL

La alcadesa de Ezequiel Montes, Lupita Pérez, sí tenía conocimiento de la construcción de un hotel en el área natural protegida de la Peña de Bernal, pues reconoció que, tras revisar “los expedientes”, se detectó la omisión por parte de los empresarios responsables que no habían tramitado los permisos de construcción, pero que aseguraron a las autoridades que se pondrían al corriente, aunque después ya no se acercaron. La obra fue clausurada y no será autorizada… de momento.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor

Autor: Salvador Castillo