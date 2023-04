Triunfo sobre nuestro “coco” en su casa: El Gallo 12

El Gallo 12/Con espolones de gallo

Algunos amigos y familiares nos mensajearon o hablaron para decirnos, “¿y ya para qué? ¿De qué les sirve ganar ahora?” Y quizá si lo vemos con lógica, tengan la razón. Pero ellos no entienden lo que nos significa un triunfo de nuestro equipo a pesar de que ya no haya nada más qué hacer a nosotros nos llena de plácemes, por muchos motivos: adiós a la jettatura que nos imponían en la Comarca Lagunera; segundo encuentro ganado de visitante; es ver la luz del triunfo al final del túnel; hacer mucho con poco; darle un revés con “guante blanco” a la directiva que nos han dejado en el abandono, tantito que le hubieran invertido ni multa estarían pagando; es el honor del club al que le vamos; y no hay nada como la victoria.

Del partido, vimos un encuentro ríspido, con mucho equilibrio y forcejeo en la media cancha que provocaron escasas oportunidades para ambos cuadros, apenas 2 y 3 remates al arco respectivamente, lo mejor que los nuestros fueron más contundentes, ya en los minutos finales se cuajaron dos goles que nos dieron tres puntos con cero valor porcentual, pero con gran valor emocional. No podemos hacer señalamientos particulares del mejor o peor elemento, el equipo jugó al tope, para lo que nos alcanza y esta vez nos alcanzó para ganar, no cabe duda, de que unas fechas para acá, traemos “el trébol de cuatro hojas” en la mochila.

Vamos a la parte amarga, como ya lo consignamos vendrán tiempos de incertidumbre desgastante, que la franquicia se va y el club desaparece; que se queda y continuaremos con Caliente hasta el 26; que sí hay compradores, que no los hay. Y vaya que esto desgasta y estresa a cualquiera porque el no saber si tendrás o no equipo en Querétaro para el siguiente torneo molesta e incomoda mentalmente.

Cuando pensábamos que nuestra agonía sería larga, nos recordaron que está en puerta la Leagues Cup 2023 para el 21 de Julio, lo cual nos lleva a suponer que a más tardar en junio tendrían que iniciar la pretemporada y esto nos recorta a sólo el mes de mayo para tener… malos pensamientos.